Ehliyetsiz sürücü kurbanı Dilara’nın 2 yıl sonra evinde ilk bayramı

EN BÜYÜK HAYALİ ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI



Ablasının bakımını üstlenen kardeşi Açelya Aldanoğlu, ablasının kafatasını aldıklarını belirtti.

"Önümüzdeki günlerde yapay kafatası takılacak. Ablamın şu an sadece refleks ve mimikleri var. Acı karşısında tepki veriyor." diye konuşan Açelya Aldanoğlu, "Küçük küçük çıkardığı sesler var. İlk başlarda bunların hiçbiri yoktu. Her gün düzenli olarak fizik tedavi görüyor." diyerek tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Özel olarak kullandığı ilaçlarının mevcut olduğunu getiren kardeş Aldanoğlu, "Ablama bebek gibi bakıyoruz ama bazı tedavileri görmesi gerek, yurt dışından ilaç getirilmesi gerek. Beyin kök hücre nakli olursa, yüzde 50 ölen hücrelerinin canlanma ihtimali bulunuyor." dedi.

Tedavi masraflarına yetişmeye çalıştıklarını dile getiren Açelya Aldanoğlu, şöyle devam etti:

"Bayrama buruk girdik. Bir yanımız çok buruk, bir yanımız ise ümitli. En büyük hayalim ablamın ayağa kalması, bizleri tanıması, eski sağlığına kavuşması, yeniden hemşire üniformasını giymesi."

