Ehliyetsiz sürücü, motokuryeye çarptı

Trabzon'da 17 yaşındaki sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı motokurye Ali İhsan Sekmenoğlu ağır yaralandı. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücü, motokuryeye çarptı
Ehliyetsiz sürücü, motokuryeye çarptı - 1 Ali İhsan Sekmenoğlu

'un Yomra ilçesinde ehliyetsiz sürücü A.İ.'nin (17) kullandığı minibüs, motokurye Ali İhsan Sekmenoğlu'na (30) çarptı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Sancak Mahallesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi.

A.İ. idaresindeki minibüs, önünde giden kurye Ali İhsan Sekmenoğlu'nun motosikletine çarptı. Sekmenoğlu metrelerce sürüklenirken, başından çıkan kaskı da savruldu.

Kazada yaralanan motokurye, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Ali İhsan Sekmenoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sürücü A.İ. gözaltına alınırken, kaza çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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