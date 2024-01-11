Ehliyetsiz sürücü, motokuryeye çarptı

Trabzon'un Yomra ilçesinde ehliyetsiz sürücü A.İ.'nin (17) kullandığı minibüs, motokurye Ali İhsan Sekmenoğlu'na (30) çarptı.



Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Sancak Mahallesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi.

A.İ. idaresindeki minibüs, önünde giden kurye Ali İhsan Sekmenoğlu'nun motosikletine çarptı. Sekmenoğlu metrelerce sürüklenirken, başından çıkan kaskı da savruldu.



Kazada yaralanan motokurye, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Ali İhsan Sekmenoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Sürücü A.İ. gözaltına alınırken, kaza çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.