Ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul Şişli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, dehşet saçtı. 17 yaşındaki sürücü önce 7 araca sonra da seyyar tezgaha çarparak durabildi.
Şişli'de ehliyetsiz sürücü ortalığı karıştırdı.
Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde gece saatlerinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak seyyar tezgaha çarptıktan sonra park halindeki 4 ticari araca ve 3 motosiklete çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR
Araçlarda ve seyyar tezgahta hasara yol açan kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Polis, kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.
