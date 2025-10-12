Ehliyetsiz sürücü park halindeki otomobile çarptı
Tekirdağ Çorlu'da park halindeki otomobile çarpan 15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü N.D.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü N.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
