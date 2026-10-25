Ehliyetsiz sürücü polisi görünce yer değiştirdi. Drondan kaçamadı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.



Denetimi fark eden bir sürücü, aracındaki yolcuyla yer değiştirerek cezadan kurtulmaya çalıştı. O anlar dron kamerasıyla kaydedildi.



Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.