Ehliyetsiz sürücü, polisleri dövdürmek için adam çağırdı: Aksaray’ı topla gel

Aksaray'da bir kişi, 'bunların kaşıntısı var' deyip polis dövdürtmek için adam çağırdı.

Olay, İstiklal Mahallesi Raşit Daldal Caddesi'nde yaşandı.

Aksaray ekipleri, kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla rutin uygulama yaptı. Mahalle ve çarşı bekçilerinin de katıldığı uygulamada şüphe üzerine bir otomobil “Dur” ihtarında bulunuldu.

Durdurulan araç, sürücü ve yolcu üzerinde sorgulama yapan polis ekipleri aracın muayenesiz ve sigortasız, sürücü Tayfur İ’nin (22) ehliyetsiz olduğunu tespit etti.

GBT sorgulamalarında ise sürücü Tayfur İ. ile yanında bulunan kardeşi Sezer İ’nin (18) da aranması olduğunu belirledi.



Bunun üzerine polis trafik polisleri aracı otoparka çektirmek için çekici çağırdı. Aracının otoparka çekileceğini duyan ehliyetsiz sürücü Tayfur İ. polis ekiplerine sert ve agresif tavırlarıyla zorluk çıkarttı.



Polis memurlarına olmadık sözler söyleyen ehliyetsiz sürücü Tayfur İ. telefonla ablası olduğunu iddia ettiği birini arayarak polis memurlarının adam kestiğini, kaşıntıları olduğunu belirterek adam çağırdı.

'AKSARAY'I TOPLA GEL''



“Basın gelin buraya” diyen sürücü, “Alo Fatih Mahallesi'nin girişine bir gelsene burada adam kesiyorlar ya 10 kişi birden üzerimize çullanıyorlar, bir bas gel Aksaray’ı topla gel bunların kaşıntıları var” dedi.



Polislerin sabrını sonuna kadar adeta sınayan sürücü, ters kelepçe takılarak polis aracına bindirildi.

Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde Sevgi Evleri'nden çıktıktan sonra kısa süre memurluk yaptığı ve pandemi döneminde uzaklaştırma aldığı öğrenildi.



Muayenesiz ve sigortasız araç bağlanarak çekici ile otoparka gecikilirken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının muayenesinin olmamasından 427 TL, sigortasız araç kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplamda 4 bin 297 TL trafik cezası kesildi. 2 kardeş ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.