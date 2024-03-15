Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin babası Bülent Cihantimur ifade veriyor

İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.’nin annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçırılması Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin babası Op. Dr. Bülent Cihantimur'un "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.
ADLİYEYE GELDİ, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI
Soruşturma kapmasında hakkında yurt dışı yasağı konulan Bülent Cihantimur kazayla ilgili ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Cihantimur basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, avukatı ifade sonrası bir açıklama yapacaklarını söyledi.
FİRARİ ANNE-OĞUL ABD'DE GÖRÜNTÜLENDİ
Kazada 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olurken 4 kişiyi de yaralayan T.C.'nin, annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Görüntülerde Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekiyor. 17 yaşındaki T.C. gülümseyerek bir taksiye biniyor.
NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.
Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
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