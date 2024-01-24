Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşından polise mukavemet

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, uygulama noktasında durdurulduktan sonra trafik polislerine mukavemette bulunan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.



Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yol uygulaması yapan emniyet ekipleri, N.C.Ç. idaresindeki 27 EM 913 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen N.C.Ç. ve arkadaşı M.O.K., uygulama noktasında görevli trafik polislerine mukavemette bulunarak saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.



Gözaltına alınan N.C.Ç. ve M.O.K., isimli şüphelilere Karayolları Trafik Kanunun 36/3-a ve 47/1-a maddeleri gereğince 15 bin 989 TL ceza kesilirken, 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.