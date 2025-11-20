Ehliyetsiz sürücü yaya geçidinde can aldı

Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.

Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram'a, direksiyon dersi aldığı kursa gitmek üzere yaya geçidinden geçtiği sırada S.T.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Simge Bayram, kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü S.T.'nin, 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

İfadesinde kazayı hatırlamadığını söyleyen S.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.