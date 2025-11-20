Ehliyetsiz sürücü yaya geçidinde can aldı
20.11.2025 15:27
DHA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Simge Bayram'a yaya geçidinden geçtiği sırada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü otomobille çarptı. Bayram hayatını kaybetti.
Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.
Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram'a, direksiyon dersi aldığı kursa gitmek üzere yaya geçidinden geçtiği sırada S.T.'nin kullandığı otomobil çarptı.
Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Simge Bayram, kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü S.T.'nin, 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.
İfadesinde kazayı hatırlamadığını söyleyen S.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.