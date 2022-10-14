Ehliyetsiz sürücüler can almaya devam ediyor!

İstanbul'da dün 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı genç doktor hayatını kaybetti. Ancak bu bir ilk değildi. Son haftalarda yaşı uygun olmadığı halde araç kullanan çok sayıda kişi kazalara yol açtı. Sadece Ekim ayında yani son 13 günde ehliyetsiz sürücülerin neden olduğu kazalarda 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenden biri de 7 yaşında bir çocuktu.

Ehliyetsiz sürücüler can almaya devam ediyor!

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Yaşları çoğunlukla 16 ile 17. Ailelerinden izinsiz kullandıkları araçlarla kaza yaptılar. Bazılarında ölen bir çocuktu, bazıları yetişkin.

Kazalarda kendileri de ölümle burun buruna geldi.

Ehliyetsiz sürücülerin neden olduğu çok sayıda yaşanıyor. Ne yazık ki bu kazalar can kayıplarına neden oluyor.

Sadece ekim ayının son iki haftasında ehliyetsiz sürücülerin karıştığı kazalarda 6 kişi yaşamını yitirdi.

KURSTAN EVE DÖNÜYORDU

Bu kazalardan biri Trabzondaydı. 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce kurstan çıkmış eve dönüyordu.

Ehliyetsiz sürücüler can almaya devam ediyor! - 1 Miraç Ömür

Karşıdan karşıya geçtiği sırada çocuğa bir otomobil çarptı. Onu hayattan koparan 17 yaşında ve ehliyetsizdi.

Bursa'da da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil Osmangazi ilçesindeki caddede ilerliyordu. Bu sırada motosikletiyle aynı yolu kullanan 14 yaşındaki Mustafa Said Polat'a çarptı. Polat kaldırıma çarparak hayatını kaybetti.

Motosiklete çarpan da motosikleti kullanan da ehliyetsizdi.

Aydın'da da yine 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, hurdacılık yapan Mehmet Salih Kişmir'e çarptı.

Ehliyetsiz sürücüler can almaya devam ediyor! - 2 Mehmet Salih Kişmir

Evli ve 6 yaşındaki bir çocuk babası Kişmir hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 17 yaşındaki sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Birçok ilde polisin erken müdahalesi sonucu ehliyetsiz sürücüler kazaya yol açmadan engellendi.

Polis bazen yol kontrolünde bazen de şüpheli gördüğü durumlarda durdurduğu araçta ehliyetsiz sürücülerle karşılaştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüler ise kovalamacayla yakalandı.

Ehliyetsiz öğrenci servisi kullananlar bile oldu. Kocaeli'de bu şekilde öğrenci servisi kullanan bir kişi yakalandı. Üstelik araçta kapasitenin üzerinde öğrenci taşıyordu. 13 bin lira para cezası kesildi, minibüs trafikten menedildi.

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