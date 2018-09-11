Ankara’da ehliyetsiz sürücünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı otomobil ile Yeşilkuşak Caddesi üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz E. A, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki H.T’ye çarptı.

10 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı.



Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük çocuğa, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa aldı.

25 GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Küçük çocuk hastaneye götürülürken yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulunarak, kaçan şahsın peşine düştü.

Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ve Altındağ Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen 25 güvenlik kamerası sonucu, kaçan otomobilin plakası tespit edildi. Ekipler, tespit edilen plaka sonucu otomobilin sahibi H. A.'ya ulaştı. Ekipler H. A.'nın aracını, otomobili kullanmaya ehliyeti olmayan E. A.’ya kiraladığını öğrendi.

Ehliyetsiz sürücü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



"EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM"

Bunun üzerine harekete geçen Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla E. A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Ayırca, otomobilini ehliyetsiz E. A.'ya kiralayan H. A. hakkında da yasal işlem uygulandı. Gözaltına alınan E. A.'nın ifadesinde “Ehliyetim olmadığı için kaçtım” dediği ortaya çıktı.

Vicdansız sürücü emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

