Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep, yaşam savaşı veriyor

Olayla ilgili soruşturma sürerken Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın, 2 gündür yoğun bakım ünitesinde uyutulduğunu söyleyen babası Yetkin Sarıkaya, "Okulun bir spor etkinliği vardı. Spor etkinliğinin devamında, çıkışta, çok aşırı derecede hızlı bir araç sürücüsü çarpmış, hızlıymış. Benim kızım yaya geçidinden geçiyordu. Hızlı olmasından dolayı benim kızıma çarpıyor ve ağır yaralıyor. Sürücünün ehliyeti de yokmuş" dedi.



Sarıkaya, "Bu süreçte, çocuğa denetimli serbestlik verilmesi bizi daha çok üzdü. Olay yerinde durmuyor ve kaçıyor. Haksız olan kişiler şu an ödüllendirilmiş oluyor.” diye konuştu.