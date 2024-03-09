Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, motosikletle çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında meydana geldi.

Bulvar üzerinde seyir halinde olan S.S. yönetimindeki otomobil, Gülistan A.'nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülistan A. yola savrulurken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ve Kumluca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından talihsiz gencin cansız bedeni, Kumluca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.