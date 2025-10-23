Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi’nde ehliyetsiz olan Öykü Şahin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp, takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Öykü Şahin’in hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan fırlayan yolcular A.S. (13), A.D. (13), E.K. (28) ve araç sahibi olduğu belirtilen H.D. (37) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hayatını kaybeden Öykü Şahin’in cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.