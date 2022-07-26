Ehliyetsiz sürücünün yakınları polise 'soda şişesi' ile saldırdı

İstanbul Arnavuköy'de ehliyetsiz sürücünün yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. İşlem yapılmasına engel olmak isteyen ehliyetsiz sürücünün yakınları polisin sırtına şişe atarak, saldırdı.



Olay, Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi.

Polisin uygulama noktasına giren Muhammet M. ehliyetsiz olduğu için kaçtı.

Kovalamaca sonucunda araç Necip Fazıl Caddesi üzerinde durduruldu.



Ekiplerin ehliyetsiz olduğu için ceza kesmek istediği Muhammet M’nin yakınları, polisle tartışmaya başlatı.



Gruptaki bazı kişiler polise saldırarak soda şişesi fırlattı.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Fırlatılan şişlerden 1 polis memuru yaralandı.



Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.