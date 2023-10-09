Ehliyetsiz ve alkollü sürücü su kanalına uçtu

Kütahya'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü G.G.'nin kullandığı otomobil, minibüse çarpıp, su kanalına düştü. Kazadan 2 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü su kanalına uçtu

Kaza, gece saatlerinde Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi'nde meydana geldi.

G.G. idaresindeki otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Savrulan otomobil, ardından yol kenarındaki demir korkulukları aşarak su kanalına düştü.

Kazada sürücü G.G. ile yanındaki arkadaşı M.C. (19), yaralandı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü su kanalına uçtu - 1

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. G.G.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

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