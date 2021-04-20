Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı

Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde Yunus timleri şüphelendikleri 20 BY 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi.



Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı.

Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı.



AKŞAM GEZMESİ PAHALIYA MAL OLDU



3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.