Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı

Denizli’de Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulanırken sürücünün ehliyetsiz şahısların 3’ünün askerlik yoklamasına gitmediği ve arandığı ortaya çıktı.

İHA 20.04.2021 - 06:17

Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı

Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde Yunus timleri şüphelendikleri 20 BY 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi.

Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı.

Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı.

AKŞAM GEZMESİ PAHALIYA MAL OLDU

3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.

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