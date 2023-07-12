Ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

Kamuda çalışan öğretmenlerin haziran ayı ek ders ücretlerinin ödemesi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlerin alacağı ek ders ücreti ders saatine göre 2 ile 5 bin TL civarı olabiliyor. İşte, öğretmen ek ders ödemeleri hakkında bilgiler...



EK DERS ÖDEMESİ NE ZAMAN?



Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanır.



Haziran ayı ödemeleri ise henüz hesaplara geçmedi. Bazı il ve ilçelerde ücretler ödenirken ödeme yapılamayan şehirlerdeki müdürlüklerden gelen bilgilere göre katsayılar değiştiği için ücretlerin hesaplanamadığı belirtiliyor.



Ödemelerin bu hafta içinde öğretmenlerin hesaplarına geçeceği tahmin ediliyor.



