Ek gösterge ve öğrenci affı teklifi Meclis'te kabul edildi

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Torba Yasa Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasa teklifi, 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesinin yanı sıra en düşük emekli aylığının arttırılması ile öğrenci affını da içinde barındırıyor. Teklife eklenen son dakika maddesiyle de Varlık Barışı için ek başvurusu süresi tanındı.

Yasayla, tüm memurların ek göstergeleri 600 puan arttırılacak.

Yıl başından itibaren polis, uzman erbaş, öğretmen, hemşire, avukat ve din görevlilerinin ek göstergesi 3 bin 600'e yükselecek.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya çıkarılacak.

Öğrenimi yarıda bırakan öğrencilere üniversiteye dönme imkanı getirilecek.

Yasada, elektrikli araçlara yönelik Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi de yer alıyor.

Buna göre, motor gücü 160 kilowatı geçmeyen fiyatı 700 bin altı araçlar için ÖTV oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

Motor gücü 160 kw’ı geçen ve özel tüketim vergisi matrahı 750 bin lirayı aşmayanlara yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

Yasaya eklenen son dakika maddesiyle de Varlık Barışı başvuru süresi 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı.

Teklifin yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

