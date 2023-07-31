Ek iş ararken 300 bin lirasından oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ek iş arayan H.M. isimli kişi, internete ek iş ilanları yazdığında karşısına çıkan siteye tıklayıp form doldurdu.



Daha sonra kendisine gelen bir telefonda online olarak ürün satacağını ve sattığı ürünlerden kar payı alacağını söyleyen telefondaki dolandırıcı, H.M.’den bu sebeple kendisine bir hesap açtıklarını ve bu hesaba ürün satabilme için satış danışmanının yönlendirmeleri ile hesaba para yatırmasını istedi.

FARKLI IBAN HESAPLARINA GÖNDERDİ



300 bin TL tutarında parayı değişik tarihlerde IBAN hesaplarına aktaran H.M. akabinde kar payı alamadığını parasını geri istediğinde ise parasını alamadığından dolayı dolandırıldığını anlayıp, emniyete başvurdu.



Şikayet üzerine polis ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

