Ek iş yapmak isteyenlere kapora tuzağı

İnterneti ve sosyal medya uygulamalarını yoğun olarak kullanan dolandırıcılar, son olarak açtıkları hesaplarla vatandaşlara nikah şekeri, mum, sabun, tel toka ve kulak çubuğu gibi ürünlerin evde paketlenmesiyle ek gelir vadediyor.



Özellikle ev hanımlarını hedef alan dolandırıcılar, gönderecekleri ürünlere karşılık kapora talebinde bulunuyor. Kapora olarak gönderilen paraların hesaplarına yatmasının ardından, çeşitli bahanelerle bir süre ürünleri göndermeyerek vatandaşları oyalayan dolandırıcılar, daha sonra kullandıkları hesapları silip, ortadan kayboluyor.



KİMLİK BİLGİLERİNİ DE ELDE EDİYORLAR



Dolandırıcılar, vatandaşları tuzaklarına çekmek için iknaya büyük önem verirken, para fotoğrafları ve bazı kişilerin bu işten gelir elde ettiğine dair videolar paylaşıyor.



Güven sağlamak için profil fotoğraflarında ve paylaşımlarında İŞKUR'un adını ve logosunu kullanan dolandırıcılar, son dönemde başta ev hanımları olmak üzere yüzlerce kişiyi mağdur etti.



Mağdurların TC kimlik numaraları ve kimlik bilgilerini de elde eden dolandırıcıların, bu bilgileri kullanarak ilerleyen süreçte yeni mağduriyetlere neden olma ihtimali de bulunuyor.



Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen İŞKUR, ilgili hesapların kapatılmasını talep ederken, vatandaşları "www.iskur.gov.tr" adresi haricinde yayımlanan kaynağı belirsiz iş ilanlarına itibar edilmemesi konusunda uyardı.