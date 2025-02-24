Ekim ayında barajın yüzde 19'u doluydu! Kar yağışından sonra yüzde 100'e ulaştı!

DSİ Bolu 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ekim 2024'te su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen derelerin debisi, eriyen karların etkisiyle arttı.



Mudurnu ve Abant derelerinde de su seviyesinin yükselmesiyle baraj gölü dolmaya devam etti.

