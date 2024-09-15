Ekim ayındaki ÖGG sınavı ne zaman? 2024 ÖGG sınav takvimi

Ağustos ayında gerçekleşen ÖGG sınavı ardından gözler ekim ayında gerçekleştirilecek Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme eğitim sınavına çevrildi. Peki, ekim ayındaki ÖGG sınavı ne zaman?

Ekim ayındaki ÖGG sınavı ne zaman? 2024 ÖGG sınav takvimi

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme eğitim sınavı tarihi belli oldu. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) yıllık sınav takvimiyle tüm sınavların tarihleri belli olmuştu.

EKİM AYINDAKİ ÖGG NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme eğitim sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ekim ayındaki ÖGG sınavı ne zaman? 2024 ÖGG sınav takvimi - 1

ÖGG SINAVININ UYGULANMASI

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir. 2.5. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır. 2.6. Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

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