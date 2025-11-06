Ekimde 19 kadın katledildi

2025'in ilk 10 ayında 300'ü aşkın kadına karşı şiddet nedeniyle öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun ekim ayı verilerine göre, sadece bir ayda 19 kadın cinayeti işledi.

22 kadın ise şüpheli şekilde öldürüldü.

Kadın cinayetleri davalarında verilen kararlarda son zamanlarda katillere iyi hal indirimleri uygulanmıyor. Uzmanlara göre, mevcut yasa aslında caydırıcı ancak infaz kanununda değişikliğe gidilmesi tavsiye ediliyor.

“SINIRLAMA GETİRİLMESİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Ceza Hukukçusu Avukat Gözde Egemen, ruhsatsız silahlar bakımından daha ciddi denetimlerin yapılması gerektiğinin altınız çizdi. Egemen, bu durumun da çözüm olmadığını dile getirip "Öldürmeyi kafaya koymuş biri silah kullanmadan bıçakla da öldürebiliyor. Dolayısıyla burada sadece kanunlardan bir şey beklemek, şiddeti sadece kanunlarla engellemeye çalışmak doğru değil." dedi.

Egemen, kadın cinayetlerinin toplumsal bir sorun olarak görülmesi gerektiğini ifade edip "Özellikle şiddete yönlendirilecek medya ve sosyal medya sınırlamalarının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Katillerin infazını hesapladığına da dikkat çeken Egemen, "İyi hal ve haksız tahrik indirimini ve infazını hesaplayıp cezayı göze alıyor. Bana göre, tüm şiddet eylemleri bakımından infaz kanunlarında düzenleme acil." ifadelerini kullandı.