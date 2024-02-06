Ekinözü Kaymakamı Mesur Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş Ekinözü ilçesindeki lojmanında ölü bulunan ilçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Ekinözü Kaymakamı Mesur Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı
Ekinözü Kaymakamı ölü bulundu

Ekinözü Kaymakamı ölü bulundu

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Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun, dün sabah lojmanında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İncelemenin ardından hastane morguna kaldırılan Coşkun'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Öğle namazı sonrası Nur Camisi'nde kılınan cenaze namazına Coşkun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal, Kahramanmaraş ve Kırıkkale kaymakamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Coşkun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Balışeyh ilçesi Koçubaba köyünde toprağa verildi.

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