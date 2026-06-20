Ekipler alarma geçti. Çatalca'da mühimmat paniği

20.06.2026 16:00

Ekipler alarma geçti. Çatalca'da mühimmat paniği
DHA

Ekipler, sahildeki cismi incelemeye götürdü.

DHA
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Çatalca Ormanlı Sahili’nde mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.

İstanbul Çatalca Ormanlı Sahili’nde sahilde denize girenler, kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark etti.

 

Parçayı bulanlar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. 

 

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahilde bulunan mühimmatı incelemek üzere muhafaza altına aldı.

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