Ekipler dereye saplanmış bir baton buldu (Uludağ'da aramada 9. gün)

Bursa'da 1 Aralık günü Uludağ zirveye tırmanmak için hareket eden ve daha sonra haber alınamayan Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) arama çalışmaları 9'uncu gününe girdi.



Kayıplardan Efe Sarp'a ait kırmızı mont ve yeşil berenin bulunduğu Uludağ'ın 8 kilometre kuzeybatısındaki bölgeye yoğunlaşan ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyete başladılar.

Bölgede aramaya katılan ekiplerin yorgun düşmemesi için helikopterle 40 kişilik özel bir tim Efe Sarp’a ait montun bulunduğu yere gönderildi.



85 Jandarma Özel Harekat Timi, 25 Jandarma Arama Kurtarma, 50 AFAD, 55 kişilik sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 215 personel, bir adet insanlı keşif uçağı (JİKU) 2 helikopter, bir de termal metal dedektörlü drone ile arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

EKİPLER DEREYE SAPLANMIŞ BİR BATON BULDU



Bursa Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Efe Sarp'a ait montun bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, yakındaki bir dere içinde saplanmış ve donmuş halde baton buldu.



Batonun kime olduğunun araştırıldığı ifade edildi.



Ekiplerin baton çevresinde yaptığı detaylı aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

BATON NEDİR?



Baton, yürüyüşlerde ve tırmanışlarda yükü kollara paylaştırdığı ve kış faaliyetlerinde denge sağlayan, inişlerde dizlere ve bileklere binen yükü azalttığı için sakatlıkları engelleyen, birçok dağcının kullandığı yürüyüş sopası görevi gören bir ekipmandır. Özellikle dağcılara zorlu yamaçlarda, karlı dağlarda ve macera dolu yürüyüşlerde büyük bir fayda sağlar. Genellikle kayak ve dağcılık sporlarında kullanılır. Kayak batonları genelde sabittir. Dağcılık batonları ise, taşıma kolaylığı sağlaması ve değişik eğimlerde ayarlanabilmesi için teleskopiktir.

SICAKLIK -2 DERECE



Uludağ'da aramaların 9'uncu gününde hava sıcaklığı -2 olarak ölçülürken, havanın açık olmasıyla beraber ekiplerin çalışmalarına gün boyu devam edeceği öğrenildi.