Ekipler harekete geçti, 27 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca can salları ile Türk kara sularına itilen 10'u çocuk 27 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Nisan günü saat 06.45'te, Marmaris açıklarındaki iki can salında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 10'u çocuk 27 kaçak göçmeni kurtardı.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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