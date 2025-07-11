Ekipler harekete geçti, evin bahçesinden cephanelik çıktı
Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde gömülü halde 7 tabanca ve 1 av tüfeği bulundu.Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Yozgat Akdağmadeni ilçesine bağlı bir köyde şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette; 7 adet ruhsatsız, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 254 adet 9 mm çapında fişek, 50 adet 45 mm çapında fişek, 9 adet tabanca şarjörü bulundu.
Olayla ilgili, bir şüpheli Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, diğer şüpheli ise ifadesinin alınmasına serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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