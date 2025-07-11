Ekipler harekete geçti, evin bahçesinden cephanelik çıktı

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde gömülü halde 7 tabanca ve 1 av tüfeği bulundu.Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Ekipler harekete geçti, evin bahçesinden cephanelik çıktı

Akdağmadeni ilçesine bağlı bir köyde şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette; 7 adet ruhsatsız, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 254 adet 9 mm çapında fişek, 50 adet 45 mm çapında fişek, 9 adet tabanca şarjörü bulundu.

Olayla ilgili, bir şüpheli Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, diğer şüpheli ise ifadesinin alınmasına serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...