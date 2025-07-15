Ekipler harekete geçti, Zonguldak'ta 5 kaçak ocak imha edildi
Zonguldak'ta tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Zonguldak'ta polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü.
Son 1 haftada 12 denetim yapan ekipler, 5 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti.
Denetimlerde 40 metre demir ray ile 1 vagon ele geçirildi.
PATLAYICI İLE İMHA EDİLDİ
Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
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