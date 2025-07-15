Ekipler harekete geçti, Zonguldak'ta 5 kaçak ocak imha edildi

Zonguldak'ta tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Ekipler harekete geçti, Zonguldak'ta 5 kaçak ocak imha edildi

'ta polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Son 1 haftada 12 denetim yapan ekipler, 5 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti.

Denetimlerde 40 metre demir ray ile 1 vagon ele geçirildi.

PATLAYICI İLE İMHA EDİLDİ

Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

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