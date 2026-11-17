TÜRKİYE'DEKİ VE SINIR ÖTESİ FAYLAR DA İNCELEME ALTINDA

Ekipler, Ölü Deniz Fayı ile bağlantılı bir kısmı Türkiye 'de yer alan Yesemek, Hacıpaşa ve Reyhanlı fayları ile Suriye topraklarındaki Afrin, Sarmada ve Armanaz faylarını da inceleme altında aldı.

AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çalışmalara ilişkin bilgi verdi ve Türkiye ve Suriye arasında depremsellik ve fayların tanınması için çok kapsamlı çalışma başlatıldığını söyledi.

ÖNCE HENDEK YERLERİ BELİRLENDİ

Sözbilir, 6 Şubat depremlerinde Türkiye tarafındaki fayların önemli bir kısmının kırıldığını hatırlatıp Suriye'deki sınır ötesi faylarda henüz bir kırılma gerçekleşmediğini dile getirdi.

“Bu fayların tarih öncesi deprem geçmişini ortaya koymak için bir çalışma yaptık.” diyerek bilgi veren Sözbilir, şöyle devam etti:

“Öncelikle Afrin, Armanaz ve Sarmada fayları üzerinde arazide inceleme yaptık. Oradaki fayların özelliklerine göre farklı kesimlerinde hendek yerlerini belirledik. Bir sonraki gelişimizde bu faylar üzerinde belli ölçeklerde hendek açacağız. Böylece gelecekte ve yakın dönemde bu fayların depremselliğini ortaya koymuş olacağız.”