Ekipler sahada, kırılmayan faylar mercek altında. "Ne kadar vaktimiz var?"
17.11.2026 12:00
Son Güncelleme: 17.11.2026 12:07
Suriye'deki fay hatlarının bulunduğu bölgelerde çalışmalara başlandı.
Deprem uzmanları, 6 Şubat 2023'teki meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kırılmayan 2 bin yıldır kırılmadığı değerlendirilen Suriye'deki fayları mercek altına aldı.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle birlikte kırılmayan faylar inceleniyor.
AFAD koordinasyonunda deprem uzmanlarından oluşan 20 kişilik ekip, Suriye'deki fayları inceleme altına aldı. Türkiye ve Suriye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan deprem uzmanları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü yetkilileri, Suriye'deki fay hatlarının bulunduğu bölgelerde çalışmalara başladı.
Türkiye ekibinde AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar koordinatörlüğünde yürütülen çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Volkan Karabacak ve MTA'dan Hasan Elmacı katıldı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
TÜRKİYE'DEKİ VE SINIR ÖTESİ FAYLAR DA İNCELEME ALTINDA
Ekipler, Ölü Deniz Fayı ile bağlantılı bir kısmı Türkiye'de yer alan Yesemek, Hacıpaşa ve Reyhanlı fayları ile Suriye topraklarındaki Afrin, Sarmada ve Armanaz faylarını da inceleme altında aldı.
AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çalışmalara ilişkin bilgi verdi ve Türkiye ve Suriye arasında depremsellik ve fayların tanınması için çok kapsamlı çalışma başlatıldığını söyledi.
ÖNCE HENDEK YERLERİ BELİRLENDİ
Sözbilir, 6 Şubat depremlerinde Türkiye tarafındaki fayların önemli bir kısmının kırıldığını hatırlatıp Suriye'deki sınır ötesi faylarda henüz bir kırılma gerçekleşmediğini dile getirdi.
“Bu fayların tarih öncesi deprem geçmişini ortaya koymak için bir çalışma yaptık.” diyerek bilgi veren Sözbilir, şöyle devam etti:
“Öncelikle Afrin, Armanaz ve Sarmada fayları üzerinde arazide inceleme yaptık. Oradaki fayların özelliklerine göre farklı kesimlerinde hendek yerlerini belirledik. Bir sonraki gelişimizde bu faylar üzerinde belli ölçeklerde hendek açacağız. Böylece gelecekte ve yakın dönemde bu fayların depremselliğini ortaya koymuş olacağız.”
Sözbilir, deprem ve yer bilimi konusunda uzman isimlerle Suriye'de 5 gün boyunca fayları incelediklerini dile getirdi.
“NE KADAR VAKTİMİZ VAR, ÖĞRENMEK İSTİYORUZ”
Sözbilir, bu incelenen fayların bir kısmının Türkiye'den de geçtiğinin altını çizdi.
“Yarısı bizim tarafta, yarısı Suriye'de olan faylar var. Kilis'ten güneye doğru inen faylar var. Bunlar Ölü Deniz Fayı'nın segmentleri aslında.” diyerek değerlendirmelerde bulunan Sözbilir, sözlerine şöyle devam etti:
"Ölü Deniz Fay zonu, Kahramanmaraş'tan başlayıp Kızıldeniz'e kadar uzanan yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki bir fay. Bu fayların önemli bir bölümü 500 ila 2000 yıldır kırılmamış görünüyor. Dolayısıyla bizim için yakın gelecekte kırılma tehlikesi olan faylar hangileri bunları bilmek istiyoruz. Bu faylar son depremi ne zaman yaptı? Ne kadar vaktimiz var, tüm bunları öğrenmek istiyoruz. Türkiye ve Suriye arasındaki faylar bu şekilde ilk kez inceleniyor. Fayları bilimsel olarak tanımaya çalışıyoruz."
“FAYIN GEÇMİŞİNİ GÖRECEĞİZ”
AFAD'ın belirleyeceği takvime göre yeniden bölgeye gideceklerini dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, yerinde gözlem yaptıkları her fay üzerinde en az ikişer hendek yeri saptadıklarını ifade etti.
20-30 metre eninde ve 3-4 metre derinliğinde hendekler açacaklarını anlatan Sözbilir, "Fayın geçmişini göreceğiz, örnekler toplayacağız, onlar analize gidecek. Elde edeceğimiz verilere göre fayların eski depremlere ait kayıtlarını ortaya çıkaracağız. Tüm bunların ardından bölgedeki fayların Suriye ve Türkiye için ne kadar tehlike oluşturacağı belirlenmiş olacak." diye konuştu.