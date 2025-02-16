Ekipleri harekete geçiren kız yurdu yangını asılsız çıktı

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu’nun 10’uncu katından duman çıktığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine yurda çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.