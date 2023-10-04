Ekipleri harekete geçiren patlama ihbarı asılsız çıktı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Efes Yolu üzerindeki bir hurdacıda meydana geldi. Hurdacıda patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kilitli olan kapılar nedeniyle bir süre içeri giremedi. İtfaiye ekipleri, kapıların asma kilitlerini kırarak hurdacıya girdi. Hurdacıda yanan kablolar itfaiye ekiplerince müdahale edilerek, söndürüldü.