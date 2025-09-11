Ekler hastanelik etti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ilkokulun kantininden ekler yiyen beş öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ekler yiyen beş öğrenci hastanelik oldu.
Olay saat 12.00 sıralarında, Adem Yavuz İlkokulu'nda meydana geldi.
Okuldaki kantinden ekler olarak bilinen pastadan yiyen beş öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu.
Okul idaresinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TATLIDAN NUMUNE ALINDI
Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kantinde satılan eklerden incelemek üzere numune aldı.
Polis, kantin görevlilerinin ifadesini alırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
