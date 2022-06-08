Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine tüfekli saldırı

Antalya'da bir fırıncı, ekmeği ucuza satan meslektaşının iş yerine tüfekle ateş açtı.

Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde öğle saatlerinde Osman Soylu'ya ait fırına giden İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi.



4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.



''TEK İSTEĞİM İNSANLARIN UCUZ EKMEK YEMESİ''

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.

''ADETA DEHŞETİ YAŞADIM''



Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım'' diye konuştu.