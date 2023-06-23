Ekmeğin içinden böcek çıktı

Elazığ'da büfeden alınan bir ekmeğin içinden hamam böceği çıktı. Kentte bir hafta önce yine ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken, dün de bir vatandaşın marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuklar fışkırmıştı.

Ekmeğin içinden böcek çıktı
Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı

Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı

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'da Çaydaçıra Mahallesi'nde büfeden aldığı ekmeği bölen vatandaş, ekmeğin içinde yabancı bir madde fark etti.

Yabancı maddeyi inceleyen kişi, bunun hamam böceği olduğunu gördü.

Ekmeğin içinden böcek çıktı - 1

Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şikayette bulunacağı öğrenildi.

Ekmeğin içinden böcek çıktı - 2

SUCUKTAN DA KURTÇUK FIŞKIRMIŞTI

Elazığ'da bir hafta önce yine bir ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise bir sucuğun içerisinden kurtçuklar fışkırmıştı.

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