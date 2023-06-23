Ekmeğin içinden böcek çıktı

Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi'nde büfeden aldığı ekmeği bölen vatandaş, ekmeğin içinde yabancı bir madde fark etti.
Yabancı maddeyi inceleyen kişi, bunun hamam böceği olduğunu gördü.
Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şikayette bulunacağı öğrenildi.
SUCUKTAN DA KURTÇUK FIŞKIRMIŞTI
Elazığ'da bir hafta önce yine bir ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise bir sucuğun içerisinden kurtçuklar fışkırmıştı.
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