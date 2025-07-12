Ekmeğin içine uyuşturucu gizleyenlere tutuklama

Balıkesir'de ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Ekmeğin içine uyuşturucu gizleyenlere tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'de piyasaya sürülmek üzere nakledildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği Dangal ile yapılan aramada bagajda bulunan ekmeğin içerisine gizlenmiş 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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