Ekmek alma tartışması kanlı bitti: Aksaray'da 16 yaşındaki çocuk öldü

Kalbine 15 santimetre derinliğinde bıçak saplanan Muhammed Y., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Aksaray 'da Ayten Y., iddiaya göre oğulları Muhammed Y. ve E.Y.'ye kahvaltı için bakkaldan ekmek alıp gelmelerini söyledi.

"OĞLUM BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"

Ayten Y., eve gelen polislere ''Oğlum bıçağın üstüne düştü. Oğlumdan bir haber var mı? Ne olur bana doğruyu söyleyin, oğlum yaşıyor mu?'' dedi.



Polis de oğlunun hastanede tedaviye alındığını belirterek Ayten Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, evde yaptığı incelemede iki bıçağın bulaşık makinesi içinde olduğunu tespit etti.

Ayten Y. ile ağabeyini kanlar içinde bulan E.Y., şüphe üzerine gözaltına alındı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme sürüyor.