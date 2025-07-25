Ekmek alma tartışması kanlı bitti: Aksaray'da 16 yaşındaki çocuk öldü
Aksaray'da ekmek almaya gitme tartışması sonrası 16 yaşındaki Muhammed Y., öldü. Şüphe üzerine annesi Ayten Y. ile kardeşi E.Y. gözaltına alındı.
Aksaray'da Ayten Y., iddiaya göre oğulları Muhammed Y. ve E.Y.'ye kahvaltı için bakkaldan ekmek alıp gelmelerini söyledi.
Bunun üzerine aile arasında tartışma çıktı.
KANLAR İÇİNDE BULDU
E.Y., bakkala ekmek almaya gitti. Geri döndüğünde evin girişindeki merdivenlerde ağabeyi Muhammed Y.'yi kanlar içinde buldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BIÇAK 15 SANTİMETRE KALBİNE SAPLANMIŞ
Göğsünden bıçaklandığı anlaşılan 16 yaşındaki Muhammed Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kalbine 15 santimetre derinliğinde bıçak saplanan Muhammed Y., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
"OĞLUM BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"
Ayten Y., eve gelen polislere ''Oğlum bıçağın üstüne düştü. Oğlumdan bir haber var mı? Ne olur bana doğruyu söyleyin, oğlum yaşıyor mu?'' dedi.
Polis de oğlunun hastanede tedaviye alındığını belirterek Ayten Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis, evde yaptığı incelemede iki bıçağın bulaşık makinesi içinde olduğunu tespit etti.
Ayten Y. ile ağabeyini kanlar içinde bulan E.Y., şüphe üzerine gözaltına alındı.
Öte yandan olayla ilgili inceleme sürüyor.
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