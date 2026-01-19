Ekmek almaya çıktı, araba çarptı. Yanlış müdahale hayatını kararttı

Yaralı kadının ailesi kazanın sonrasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Songül Baş'ın kafatasında, kolunda ve kalça kemiğinde kırıklar olduğunu ve parmağının koptuğunu ifade eden ablası Şengül Baş, doktorların kesinlikle hareket ettirtilmemesi gerektiğini bu yaşananların kardeşinin durumuna etki ettiğini aktardı.

“SADECE 112'Yİ ARAMALIYDI”

Abla Şengül Baş "Kaza sonrasında sürücü, kardeşimi kucağına alıp aracına bindiriyor. Oysa yapılması gereken tek şey 112'yi aramaktı. Kardeşim kanlar içerisindeyken araca bindirilmesi çok büyük bir hata. 112 yerine kardeşimi hiçbir donanımı olmayan bir polikliniğe götürüyor. Orada müdahale edilemiyor ve vakit kaybediliyor" dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürerken, aile olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumlunun gerekli cezayı almasını talep etti.