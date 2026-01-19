Ekmek almaya çıktı, araba çarptı. Yanlış müdahale hayatını kararttı
19.01.2026 11:36
Kocaeli'nde otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Songül Baş, yaşam mücadelesi veriyor. Sürücünün hastaneye götürmek amacıyla yaralı kadını kucaklaması durumunu ağırlaştırdı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ekmek almak için dışarıya çıkan ve yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Songül Baş, 7 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Kaza sonrasında sürücü olay yerinde sağlık ekiplerini beklemek yerine yaralı kadını aracıyla hastaneye götürmek istedi ancak ağır tramva alan kadının hareket ettirilmemesi gerekiyordu.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Baş, sürücü E.A. tarafından araca bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve durumu ağır olan Baş'ın, yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği öğrenildi. Olaydan sonra sürücü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Songül Baş'ın ailesi, adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü
Yaralı kadının ailesi kazanın sonrasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Songül Baş'ın kafatasında, kolunda ve kalça kemiğinde kırıklar olduğunu ve parmağının koptuğunu ifade eden ablası Şengül Baş, doktorların kesinlikle hareket ettirtilmemesi gerektiğini bu yaşananların kardeşinin durumuna etki ettiğini aktardı.
“SADECE 112'Yİ ARAMALIYDI”
Abla Şengül Baş "Kaza sonrasında sürücü, kardeşimi kucağına alıp aracına bindiriyor. Oysa yapılması gereken tek şey 112'yi aramaktı. Kardeşim kanlar içerisindeyken araca bindirilmesi çok büyük bir hata. 112 yerine kardeşimi hiçbir donanımı olmayan bir polikliniğe götürüyor. Orada müdahale edilemiyor ve vakit kaybediliyor" dedi.
Kazayla ilgili inceleme sürerken, aile olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumlunun gerekli cezayı almasını talep etti.