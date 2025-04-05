Ekmek almaya gitti, iki evladından oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çalıştığı iş yerinde gece mesaiye kalan baba Burak Durmuş, evde olmayınca anne Eylem Durmuş akşam yemeği için ocağa koyduğu tencerenin altını açık bırakıp ekmek almak için fırına gitti.

Bu sırada evin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede evin üst katında bulunan 5 aylık Sevginur Durmuş ile ağabeyleri üç yaşındaki Enes Durmuş ile dört yaşındaki Efe Durmuş'un bulunduğu odaya da sirayet etti.

İKİ KARDEŞ ALEVLERİN ARASINDA CAN VERDİ

Üç kardeşten üç yaşındaki Enes Durmuş merdivenlerden alt kata inmeyi başarırken iki kardeşi 5 aylık Sevginur ile dört yaşındaki Efe alevlerin arasında kalarak can verdi. Hayatlarını kaybeden Sevginur bebek ve ağabeyi Efe'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DİĞER KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralı halde hastaneye kaldırılan ortanca kardeş Enes Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI"

Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Ercan Özel, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 22.30 sıralarında Çayır Mahallesi'nden Burak Durmuş'un evinde çıkan yangın nedeniyle evlatları dört yaşındaki Efe Durmuş ve henüz beş aylık bebek olan Sevginur Durmuş'un vefatı hepimiz derinden sarstı. Gece hemen olay yerine ulaştık, ailemizin yanında olduk ama hiç kimsenin elinden bir şey gelmedi. Rabbim, başta aileleri ve akrabaları olmak üzere tüm ilçemize sabırlar versin. Çocuklarımızı cennete uğurlamak için son vazifemizi bugün yapacağız. Bu acıyı kelimelerle izah etmekte zorluk yaşıyoruz." dedi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Öte yandan polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.