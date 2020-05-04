Ekmek kuyruğunda saç saça baş başa kavga

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ekmek kuyruğunda bekleyen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.



Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi.

TARAFLARI AYIRMAK ZOR OLDU



Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti. Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine vurdukları görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALI DA ALTÜST EDİLDİ



Sokak ortasında birbirlerine saldıran kadınlar sosyal mesafe kuralını da altüst etti.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.