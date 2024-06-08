Ekmek pişirmek isterken 6 katlı binanın terasını yaktılar

Ağrı’da 6 katlı bir apartmanın teras katında ekmek pişirmek için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar, yangına sebep oldu. Teras katındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekmek pişirmek isterken 6 katlı binanın terasını yaktılar

Olay, merkez Gazi Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın teras katında meydana geldi.

Binada oturan vatandaşların ekmek pişirmek için kurdukları sobadan sıçrayan kıvılcımlar teras katında çıkardı.

Rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen alevler çatı katını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Ekmek pişirmek isterken 6 katlı binanın terasını yaktılar - 1

Binada bulunan vatandaşlar, itfaiye görevlileri tarafından merdiven uzatılarak dışarı çıkarıldı. Yangına müdahale etmek için teras kata çıkan bir vatandaş, dumandan etkilenince ambulansla Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Binanın çatı katındaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmasını sürdürüyor. Polis, bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.

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