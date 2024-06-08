Ekmek pişirmek isterken 6 katlı binanın terasını yaktılar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Binada bulunan vatandaşlar, itfaiye görevlileri tarafından merdiven uzatılarak dışarı çıkarıldı. Yangına müdahale etmek için teras kata çıkan bir vatandaş, dumandan etkilenince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Binanın çatı katındaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmasını sürdürüyor. Polis, bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.