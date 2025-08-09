Ekmek teknesi küle döndü: Bolu'da yangın

Bolu'da bir ekmek fırını çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

'nun Göynük ilçesinde bulunan Ceren D.'ye ait bir ekmek fırınında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede alevler fırını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ve polis ekipleri sevk edildi.

sebebiyle dumanla kaplanan iş yerinde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla fırından çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine hızla gelen ekipler, alevlere teslim olan fırını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Ekipler yanan fırında soğutma çalışması yaparken, fırın ise küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

