Hatay'da seyir halindeyken alev alan TIR, küle döndü. O sırada TIR'ın sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Hatay'da seyir halindeki TIR'da yangın çıktı.

Belen ilçesi Topboğazı mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başlayan TIR, kısa sürede alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorseyi sarmadan kontrol altına alındı.
Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken TIR kullanılmaz hale geldi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

TIR'ın alevlere teslim olduğu esnada sürücüsüyse göz yaşlarına boğuldu.

Zor anlar yaşayan A.K. isimli sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

