Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı

İlişkili Haber Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı

İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına karar verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.



Burada sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına karar verildi.



''EKMEĞİN SAĞLIĞA ZARARLI OLDUĞUNU ANLATMAK İSTEDİM''



Kolivar, emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:



"Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim.''

Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



CİHAN KOLİVAR NE DEMİŞTİ?



Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor'' demişti.