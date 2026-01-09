Ekol TV'ye kara para soruşturması. Mübariz Mansimov ve Ersan Şen'le birlikte şüpheli sayısı 12 oldu
09.01.2026 12:15
NTV - Haber Merkezi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekol TV’ye yönelik "kara para aklama" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz ay kapanan Ekol TV'ye yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında kanalın eski sahibi iş insanı Mübariz Mansimov, yasadışı bahisle yargılanan Veysel Şahin, Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve kanalın kurucusu avukat Ersan Şen şüpheli sıfatıyla dosyaya dahil edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.
Dosya yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersan Şen, kanalla ticari ilişkisi olmadığını iddia etti.
Yaklaşık bir buçuk sene yayın yapan Ekol TV, 22 Aralık 2025 tarihinde kapanmıştı.