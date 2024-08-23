Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuruları başladı (Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?)

Gönüllü Kamp Liderliği eğitimi başvuruları başladı. Gençlik Kampları, 20 yılı aşkın süredir gençler arasında dayanışma bilincinin artırılması, temel yaşam becerilerinin geliştirilmesi üzerine aktiviteler, eğitimler ve gezilerle dolu, 6 gün boyunca süren benzersiz bir kamp deneyimi fırsatı sunuyor.



Yeni deneyimlere yönelik hazırlanan kamp aktiviteleri, her gencin ihtiyacına cevap verecek ölçüde kamp liderleri tarafından zenginleştirilerek hazırlanıyor. Kamp Liderleri, kamp alanlarında kampçıların konsolide edilmesini sağlarken, program takibi, güvenlik, aktiviteler, eğitimler ve etkinliklerde de aktif olarak görev alıyorlar.



Nasıl başvurulur?



Gönüllü Kamp Liderliği programında başvuru yapmak isteyen adaylar, “E-devlet girişi için tıklayınız” butonuna tıklayarak e-devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra açılan başvuru formunu doldurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.



Başvuruların değerlendirilmesinde, müzik, el sanatları, tiyatro-drama, halkoyunları, akıl zeka oyunları, okçuluk, oryantiring ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara öncelik tanınacak. Başvuru sahiplerinin bu belgelere sahip olmaları halinde, belgelerini tarayıp veya fotoğrafını çekip başvuru formuna eklemeleri gerekiyor.



Eğitimler, 30 Eylül – 27 Ekim 2024 tarihleri arasında Antalya Alaâddin Keykubat Gençlik Kampı’nda dört dönem halinde, beşer günlük sürelerle gerçekleştirilecek. Eğitime hak kazanan adaylar, Eylül ayı içerisinde web sitesi ve sosyal medya platformlarından başvuru sonuçlarını takip edebilecekler. Kendilerine ayrıca elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.

