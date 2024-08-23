Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuruları başladı (Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?)

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuru süreciyle ilgili duyuru paylaştı. Peki, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuruları başladı (Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?)

Gönüllü Liderliği eğitimi başvuruları başladı. Gençlik Kampları, 20 yılı aşkın süredir gençler arasında dayanışma bilincinin artırılması, temel yaşam becerilerinin geliştirilmesi üzerine aktiviteler, eğitimler ve gezilerle dolu, 6 gün boyunca süren benzersiz bir kamp deneyimi fırsatı sunuyor.

Yeni deneyimlere yönelik hazırlanan kamp aktiviteleri, her gencin ihtiyacına cevap verecek ölçüde kamp liderleri tarafından zenginleştirilerek hazırlanıyor. Kamp Liderleri, kamp alanlarında kampçıların konsolide edilmesini sağlarken, program takibi, güvenlik, aktiviteler, eğitimler ve etkinliklerde de aktif olarak görev alıyorlar.

Nasıl başvurulur?

Gönüllü Kamp Liderliği programında başvuru yapmak isteyen adaylar, “E-devlet girişi için tıklayınız” butonuna tıklayarak e-devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra açılan başvuru formunu doldurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Başvuruların değerlendirilmesinde, müzik, el sanatları, tiyatro-drama, halkoyunları, akıl zeka oyunları, okçuluk, oryantiring ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara öncelik tanınacak. Başvuru sahiplerinin bu belgelere sahip olmaları halinde, belgelerini tarayıp veya fotoğrafını çekip başvuru formuna eklemeleri gerekiyor.

Eğitimler, 30 Eylül – 27 Ekim 2024 tarihleri arasında Antalya Alaâddin Keykubat Gençlik Kampı’nda dört dönem halinde, beşer günlük sürelerle gerçekleştirilecek. Eğitime hak kazanan adaylar, Eylül ayı içerisinde web sitesi ve sosyal medya platformlarından başvuru sonuçlarını takip edebilecekler. Kendilerine ayrıca elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuruları başladı (Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?) - 1

BAKAN PAYLAŞTI

Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Toprağa gönül vermiş değerli genç arkadaşlarım!

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başvuruları Başladı!🌱

18 - 23 yaş arasındaki tüm gençlerimizi; eşsiz tecrübeler edinmek üzere kampımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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