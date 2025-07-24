Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu

Ekonomi yazarı Nazlı Sarp, Şişli'deki evinde ölü bulundu.

Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu

Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak’ta ikamet eden Nazlı Sarp’tan birkaç gündür haber alınamaması üzerine ekiplerine bilgi verildi.

Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Sarp’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri bir süre evde inceleme yaptı. Şüpheli ihtimali nedeniyle Sarp’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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