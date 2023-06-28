Ekonomist 12 gündür aranıyor | Eğitimli doberman cinsi köpeğinden de iz yok

Balıkesir'de köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Ekonomist Korhan Berzeg 12 gündür kayıp.

Havadan drone ile de destek verilen arama çalışmalar sürerken ekipler, Berzeg ile köpeği Tina’nın izine ulaşamadı. Korhan Berzeg’in kendisiyle birlikte kaybolan doberman cinsi köpeği Tina’yı, 2 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve koruma eğitimi aldırdığı öğrenildi.

Berzeg’in daha önce de doberman cinsi bir köpeği olduğu, her yere onunla birlikte gittiği, öldükten sonra da Tina’yı sahiplendiği belirtildi.

Berzeg’in eşi Angela Berzeg, “Köpeği galiba öldürdüler, bulamadılar. O çünkü özel bir köpekti, doberman. Belki de yolda bir yerde attılar. Ona bakmak lazım.” dedi.

İNGİLİZCE KOMUT VE ISLIKLA ARANIYOR

Türkçe komut almayan Tina’yı ekiplerinde iyi derece İngilizce bilen 2 üyenin kontrolünde, İngilizce seslenerek ve ıslık çalarak aradıklarını söyleyen Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut, “Hiç yanından ayrılmayan, Türkçe komut almayan, Korhan Beyi bırakmayan sadık bir köpek. Ailesi, başlarına bir şey gelse bile, başından ayrılmayacağını söylüyor. Ama mutlaka haber vermeye gelip, döneceğini de belirtiyorlar. Berzeg’in ailesi, Tina’nın Türkçe komut almadığını ve ıslığa karşı çok duyarlı olduğunu söyledi. Biz de ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda Tina diye seslenip, ıslık çalıp, İngilizce olarak ‘Gel buraya’ diye sesleniyoruz. Ancak henüz bir sonuç alamadık.” diye konuştu.

