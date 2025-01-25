EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya 1830 engelli personel alımı yapılacak
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları, tercih işlemlerinin son gününe girilmesiyle birlikte binlerce aday tarafından sorgulanıyor. Kamuda 1830 engelli personel alımı için müjdeyi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." demişti. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda istihdam eden 70 bin 878 engelli personele ek olarak 1830 engelli personel alımı daha yapılacak. EKPSS üzerinden kamuda istihdam sağlanacak. 27 Ocak'ta sona erecek olan EKPSS tercih işlemlerinin ardından gözler 2025 EKPSS tercih sonuçlarına çevrilecek. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Engelli memur adayları EKPSS tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.
Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başladı ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
KAMUYA 1830 ENGELLİ PERSONEL ALINACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." dedi.
Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engellinin kamuda istihdam edildiğini ifade ederek, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Yeni bir atamamızı daha gerçekleştireceğiz. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız. Hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine buradan hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçların, başvuruların ardından şubat ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
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