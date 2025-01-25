EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya 1830 engelli personel alımı yapılacak

2025 EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda istihdam eden 70 bin 878 engelli personele ek olarak 1830 engelli personel alımı daha yapılacak. EKPSS üzerinden kamuda istihdam sağlanacak. 27 Ocak'ta sona erecek olan EKPSS tercih işlemlerinin ardından gözler 2025 EKPSS tercih sonuçlarına çevrilecek. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



2025 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Engelli memur adayları EKPSS tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.



Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başladı ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.



KAMUYA 1830 ENGELLİ PERSONEL ALINACAK



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." dedi.



Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engellinin kamuda istihdam edildiğini ifade ederek, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Yeni bir atamamızı daha gerçekleştireceğiz. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız. Hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine buradan hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

